【WWE】RAW（4月20日・日本時間21日／ネバダ・ラスベガス）【映像】キュートかつ不遜な煽りに大ブーイング米マットで活躍する日本人女子スーパースターが、かつての盟友を前にまさかの“煽り”を披露し、会場を騒然とさせた。ヒール全開の不遜なパフォーマンスに対し、現地のファンからは一斉にブーイングが上がった。注目のシーンが訪れたのは、女子タッグマッチ。現女子世界王者リア・リプリー＆イヨ・スカイの「RHIYO」とカ