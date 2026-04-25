K-1ファイター木村萌那の投稿が反響格闘技K-1の女性ファイター木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）が披露した肉体に衝撃が広がった。SNSで計量前の腹周りを捉えた写真を公開。過酷な減量を物語る姿がファンを驚かせている。投稿された写真は2枚。1枚目は横からのショットで、厚みがほとんど感じられないほど極限まで薄くなった腹部が露わになっている。2枚目の正面からの写真では、無駄な脂肪が一切ない、鍛え上げられた腹筋の