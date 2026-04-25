筋金入りの映画ファンも思わず唸る、激シブな作品セレクトで度肝を抜く特集上映「新宿ハードコア傑作選」の第2弾が、シネマート新宿で開催中だ。今回もまたコンプライアンス度外視の衝撃作が出揃ったが、特に注目したいのがカルトな評価を集めながら待望の日本劇場初公開となる『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン』（1980年）だ。【写真】伝説のカルト作が劇場初公開『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン