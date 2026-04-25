フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２５日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥が２４日、５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人との防衛戦へ向けたスパーリングを打ち上げたことを報じた。大橋ジムの大橋秀行会長が「井上尚弥５月２日の東京ドーム