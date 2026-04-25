ロックバンド・ブラーのフロントマン、デーモン・アルバーンが、娘のミッシー・アルバーンを家族旅行で北朝鮮に連れて行っていることを明かした。私生活では「子どもに甘くしすぎる」と感じる一方、世界政治については厳しく教育してきたという。 【写真】北朝鮮を訪れていたデーモン・アルバーン楽曲「ピョンヤン」を制作したことも デーモンはポッドキャスト番組「ザ・