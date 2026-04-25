5月10日は母の日。今年はどんなプレゼントをしようかと悩んでいる人も多いはず。 【写真】箱まで黒！おしゃれで上質な黒にこだわり そこでおすすめなのが年々暑さを増す夏に向けての品物。気象庁の発表によると、昨年の6～8月の平均気温は平年よりプラス2.36度。統計を開始した1898年以降の夏としては、1位の暑い夏だった。今年の夏も梅雨明けが早めで、猛暑日が増加する予想が出ており、例年よりも早い段階から、熱中