横浜FMの浅田大翔「筋トレだったり、そういったところで力強くなってきている」横浜F・マリノスは4月25日、J1百年構想リーグ第12節で浦和レッズと対戦する。チームは3連敗中と重苦しい雰囲気も漂うが、そのなかでも救世主となりうる存在が18歳のFW浅田大翔だ。キャンプ最終日には左膝外側半月板損傷と人生初という怪我に見舞われたが、「強くなれる時間」と肉体改造に励んできた。「時間は短いですけど、短い時間のなかでも結果