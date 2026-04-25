シリーズ信州の桜物語。この春、閉校した長野県大町市の小学校の桜。100年近く愛されてきた桜がつないだ“再会”の物語です。北アルプスのふもと、大町市の旧大町西小学校。グラウンドや校舎の周りを彩るソメイヨシノは、その数100本以上。正門から続く桜のトンネルは、これまで多くの子どもたちを出迎えてきました。池田町から（卒業生）「ここの並木を歩いて入るのが、とっても楽しみで、懐かしくて」大町市から「きれいだ