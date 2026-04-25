「1人乗り原付カー」のパイオニアが復活へ！超小型車の制作などを手掛けるタケオカ自動車工芸（富山県）は2026年4月22日、ミニバイクをベースとする小型4輪車「CRAFTアビー」の生産を5月に開始すると発表しました。【なにこれカワイイ！】生産を再開する「シン・1人乗りカー」を写真で見るタケオカ・アビーは、通称「原付ミニカー」や「キャビンスクーター」と呼ばれる1人乗りの小型車両で、自動車さながらの屋根付きボディを