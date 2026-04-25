「いい旅チャレンジ20000km」。1980（昭和55）年から1990（平成2）年まで行われていた国鉄（→JR）の全線完全乗車による増収効果を目論んだキャンペーンを知る人もいるのではないだろうか。日本国有鉄道＝国鉄は、1982（昭和57）年当時で鉄道営業キロ21387km、245線区、5290駅を誇っていた。そこを走る列車の運行距離は、毎日地球を44周（176万km）するほどだった。その路線のうち、地方交通線と呼ばれたローカル線は”175線区1017