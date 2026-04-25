エックスモバイルは、公式アプリ「エックスモバイル（X MOBILE）公式アプリ」の提供を23日に開始した。 アプリでは、既に契約中のユーザー向けのマイページ機能のほか、未契約の人が料金プランを確認したり、新規に申し込みする機能などがある。 今後、同アプリは各種コラボサービスの特典配信やポイント連携、グループ各社との連携機能などを順次提供する基盤となる。先行事例とし