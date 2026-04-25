［J１百年構想リーグ第12節］柏 ０−１ 鹿島／４月24日／三協フロンテア柏スタジアムEASTで首位に立つアントラーズ。レイソルのホームに乗り込んで、前半終了間際に鈴木優磨に先制点を決めて、この１点を最後まで守り抜き１−０で勝ち切った。アントラーズはこれで３連勝。盤石の戦いぶりが続いている。そして、この３試合はいずれも無失点。ここまでの12試合で失点数はリーグ最小の「５」。守備の安定感が半端ないね。レイ