老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、国民年金保険料に未納期間があると、将来もらえる老齢基礎年金がどのくらい少なくなるのかについて解説します。Q：国民年金保険料が1カ月未納だと、将来もらえる年