タレントのつるの剛士さんは4月24日に自身のInstagramを更新。息子との男旅ショットを披露しました。【写真】つるの剛士＆息子の男旅ショット「まだまだ旅満喫して下さいね〜」つるのさんは「息子とふたり、密度の濃い男旅。前半2日。総歩数、5万歩。奇跡あり、感動あり、まだまだ旅の途中」とつづり、19枚の写真を投稿。息子とのスイス旅行の様子を披露しています。「チューリッヒケスヴィルアップェンツェル」を訪れたようで