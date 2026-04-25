【ワシントン＝向井ゆう子】米ホワイトハウスは２３日、中国が「産業規模」で米国企業の人工知能（ＡＩ）技術を盗んでいると非難する文書を公開した。ＡＩ開発は、米中覇権争いの中核の一つで、トランプ米大統領が５月に訪中を控える中、中国をけん制する狙いがあるものとみられる。文書は、「米国は、主に中国に拠点を置く外国組織が、米国の最先端ＡＩシステムを産業規模で盗み出す活動を行っていることを示す情報を入手して