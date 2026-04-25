3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が25日までに、同日スタートのメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の公式Xに登場。民放での“初体験”に笑顔を見せた。和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演となる。「スタジオリハ編」と題された動画では、ピンクベージュの衣装で、控室で打ち合わせする和久田が映された。プロデューサーから「これがCM入り