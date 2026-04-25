大分県「別府ブルーバード劇場」の館長・岡村照さんは、今月28日に95歳となる。今も、切符売り場で自らお客を迎える日々だが、たった一度だけ「映画館をやめよう」と思ったという。ノンフィクション作家の黒川祥子さんが、岡村館長の苦楽をたどる――。（後編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部正月も休まずお客を迎える「別府ブルーバード劇場」館長・岡村照さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■タイムマシンの