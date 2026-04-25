お金が貯まる人と貯まらない家の「冷蔵庫」の違いは何か。お片づけ習慣化コンサルタントの西〓彩智さんは「片付かない家の冷蔵庫には、大抵、共通する4つのものが入っている。また、冷凍庫の隙間が2つのもので埋まっていることも多い」という――。※本稿は、西〓彩智『貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Malgorzata Relewicz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Malgorzata R