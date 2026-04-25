24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、サヨナラ勝ちした中日について言及した。6連敗中の中日は、首位・ヤクルトと対戦し、3−4の9回、連投中だったキハダに代わって9回のマウンドに上がった星知弥を攻め立て、一死二、三塁のチャンスを作ると、村松開人がライトホームランウイングに飛び込む逆転サヨナラ3ラン。番組MCの谷繁元信氏が「ようやく5勝目！」と喜ぶと、すかさず五十