24日、京セラドームで行われたオリックスと日本ハムの試合は3−2でオリックスが勝利。1点を追う7回裏、太田椋の適時二塁打で同点とすると、なおも続く好機でシーモアの来日初本塁打となる2ランが飛び出し、リードを奪った。このホームランが京セラドーム通算3000号となった。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、シーモアの来日初本塁打の打席をピックアップ。解説で出演していた今江敏晃氏は「どちらかと