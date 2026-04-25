子ども名義の銀行口座にお年玉やお祝い金をコツコツ貯めているという家庭は多いでしょう。しかし、「年間110万円を超えると贈与税がかかる」と聞き、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。 せっかく子どものために貯めたお金に税金がかかるのかどうかは、事前に正しく理解しておきたいところです。この記事では、子ども名義の口座と贈与税の関係について、基本的な考え方と注意点を分かりやすく解説します。