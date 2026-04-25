御年、94歳。今日も映画館の切符売り場で自ら客を迎える館長がいる。「別府ブルーバード劇場」の岡村照さんは、父が創業した映画館の3代目。比類なき「映画館の娘」である岡村さんが見続けてきたものは何か。ノンフィクション作家の黒川祥子さんが取材した――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部伝説のミニシアター「別府ブルーバード劇場」の館長・岡村照さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■映画人に