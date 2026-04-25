24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏と今江敏晃氏が、巨人にサヨナラ勝ちで連勝を6に伸ばしたDeNAについて言及した。DeNAは同日の巨人戦、1−1の11回に途中出場の戸柱恭孝がセンターオーバーの適時打でサヨナラ勝ち。五十嵐氏は「強いですね、打線が爆発して勝つこともあれば、こういった接戦でも勝てる。尚且つ、サヨナラ勝ちですから。流れが良い時って、戸柱が初めてのサヨナ