歌手チャン・ジェインが近況を公開した。チャン・ジェインは4月24日にインスタグラムを更新。【写真】チャン・ジェインの“恥骨ファッション”をもっと見る「カリフォルニアガールになってみました」というコメントとともに、複数の写真を投稿している。公開された写真のチャン・ジェインは、ハイレグウェアを活用した“恥骨ファッション”を披露。これまで、素肌コートやパンツレスなど大胆なファッションを披露してきた彼女は、