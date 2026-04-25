◆米大リーグブルージェイズーガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメンに名を連ねた。試合前には、アトキンスＧＭがメディアに対応。新人の岡本について、「ここまで、カズには勇気づけられている。三塁手として非常に良いプレーをして、ほぼ毎日出場している。攻撃面では、