4月18日に発生した長野県北部を震源とする地震から、25日で1週間がたちました。最大震度5強を観測した長野県大町市では、思うように片づけが進まないなど、これまでの生活に戻るまでには時間がかかりそうです。大和洋介記者「大町市美麻です。1週間前の地震で土蔵の壁がはがれましたが、今もそのままになっています」地震によって崩れたブロック塀。水路もずれて、川をせき止めていました。4月18日に震度5強を観測した大町市では、