小手伸也が舞台初主演を務める「俺もそろそろシェイクスピア シリーズ『コテンペスト』」が、6月27日から上演される。公演に先立ち、小手が取材に応じ、本作への思いを語った。本作は、シェイクスピアの最後の作品「テンペスト」の設定を現代に置き換え、大胆に翻案した復讐（ふくしゅう）コメディー。脚本・演出を村上大樹が務め、鈴木保奈美、片桐仁ら豪華共演者が顔をそろえる。タイトルに「俺もそろそろシェイクスピア」