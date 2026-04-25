北海道発の人気チョコレートブランドロイズから、母の日にぴったりの限定ギフトが登場♡2026年は、手軽に贈れるLINEギフト限定で、華やかなスイーツとカーネーションの造花をセットにした特別仕様がラインナップ。忙しい日常の中でも、気持ちをしっかり届けられるのが嬉しいポイントです。大切なお母さんへ、甘くやさしい時間をプレゼントしてみませんか♪ 華やかに贈る限定ギフトBOX 「【母