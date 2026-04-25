「ファーム・西地区、広島１１−５ソフトバンク」（２４日、由宇球場）広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）が２４日、来日２年目にして初めて登録抹消され、２軍に合流した。この日のファーム・ソフトバンク戦（由宇）に「２番・左翼」で即スタメン出場し、５打数２安打。再出発の快音に「もっと良くなるように毎日取り組んでいく」と復調を期した。１、２打席目は凡退したが、３、４打席目で左前打。前日は出場はなか