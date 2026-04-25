ホルムズ海峡周辺の緊張が続く中、IMO（国際海事機関）は24日、ペルシャ湾で約7週間足止めされた船員の音声を公開しました。船員は一等航海士で、イランをめぐる軍事衝突が始まったあと、「船舶は入出航してはならない」との無線を受け、状況が一変したと語っています。船員：まるで地獄のようでした。完全な混乱状態でした。夜、空ではミサイルが迎撃されるのが見えました。船員は、精神面での負担も大きく、多くの乗組員が眠れな