将来の資金不安から投資に興味を持っていた会社員のノブオさん（仮名・42歳）。彼のもとにXのダイレクトメッセージで接触してきたのは、海外在住の成功した投資家を名乗る人物でした。指示通りに取引を行うと、最初は数万円の利益が出て実際に出金できたことで、ノブオさんは相手を完全に信用してしまいます。巧みに演出された「小さな成功体験」によって洗脳され、借金をしてまで資金を振り込んでしまったノブオさんを待ち受けて