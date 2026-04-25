会社員のAさんは、数年前に「将来のために」と購入したビットコインが、予想を上回る値上がりを見せていることに胸を躍らせていました。さらに大きな利益を狙おうと考えたAさんは、値上がりしたビットコインを元手に、より高い成長が見込めそうな別の暗号資産を購入します。【写真】競馬で1万円つっこんだら奇跡の万馬券倒産危機の社長は「これで救われる」と思ったその際にふと税金はどのタイミングで支払うことになるのか考え