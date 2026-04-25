ゲノム編集技術による魚の開発に反対する京都府宮津市の女性が絵本「おなかがいっぱいにならないふぐ」を出版した。ゲノム編集技術で誕生したフグの悲哀を表し、「人間だけでなく、他の生き物の命や食べ物を考えるきっかけにしてほしい」と話している。【写真】絵本を出版した井口さん宮津市内では昨年まで、ゲノム編集技術で魚を開発するベンチャー企業が養殖施設を設けていた。特定の遺伝子を欠失させ、短期間で成長するトラフ