私（リエ）は、夫のヤスタカと夫婦2人で暮らしています。すぐ近くに義実家がありますが、義父は夫が高校生の頃に亡くなっており、義母も2年前に他界。現在、義実家には義妹であるヒナちゃんが子どもたち（タクくん・8才、ネネちゃん・6才）と住んでいます。ヒナちゃんは20才で結婚したのですが、子どもたちが幼い頃に離婚して義実家へ戻ってきたそうです。私はヒナちゃんとずっと、まるで姉と妹のように仲良くさせてもらってきまし