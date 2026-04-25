ワインのマチ・北海道余市町で浮上した風力発電の建設計画に、住民が反発の声をあげています。自然の力を利用する再生可能エネルギーをめぐってなぜ混乱が生じているのか、その背景を取材しました。 ワインのマチで浮上した…“風力発電”の建設計画 余市町で獲れたシカ肉です。脂身が少なくヘルシーなエゾシカのステーキ、赤身肉のうまさが際立ちます。そして、この料理に合わせるのがー香り豊