＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞「車が大好きです」。そう話すのは、ツアー通算2勝の36歳・藤本佳則だ。雨の中で「64」をマークした初日も、気がかりだったのはプレーだけではなかった。「雨に濡れて大丈夫かなって、ずっと思っていた。ボディカバーしたほうがいいんちゃうかなって」。会場に展示されている“前澤コレクション”の高級車が気になって仕方がなかった。【写真】前澤友作氏のス