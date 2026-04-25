人気映画の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）より、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイらが各国プレミアで披露した華やかな装いをまとめたルックブックが公開された。【画像】ロンドン→ニューヨーク→上海→ソウル→東京→メキシコの順に掲載本作は、2006年公開の大ヒット作『プラダを着た悪魔』の続編。公開を目前に控え、メキシコ、東京、ソウル、上海、ニューヨーク、ロンドンで開催されたプレミアイベン