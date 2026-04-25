【その他の画像・動画等を元記事で観る】6月26日（金）全国公開の『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌に、anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が決定。『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本ビジュアルと最新の映像を使用した本予告映像内で劇場版主題歌が初解禁となった。1999年より「月刊少年エース」(発行：株式会社 KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉