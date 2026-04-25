【女子旅プレス＝2026/04/25】東京都現代美術館で25日より、「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」がスタート。世界中で愛される絵本『はらぺこあおむし』の原画をはじめ、カールの創作の軌跡を辿る4章構成の展覧会だ。会期は7月26日（日）まで。【写真】「エリック・カール展」会場展示室内の様子◆絵本が生まれるまでの裏側も、4章構成で辿るエリック・カールの世界「エリック・カール展」は、4章にわたって構成