自立できていない系地雷ワード『ちょっと待って、このステージクリアしてからやるから』 自分の時間はすべて好きなように使いたい夫 休日も平日の帰宅後もゲーム三昧の夫に対して、妻が家事や育児のヘルプを頼んだ際に返ってきがちなひと言。妻からしてみれば、すぐに取りかかってもらいたいから頼んでいるのです。 ところが、夫がこんなセリフを吐いたあと、結局、何もしてくれないまま