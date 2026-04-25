来週の中国主要企業決算大手銀行や石油会社自動車大手BYD *は金融株 27日（月） 無錫薬明康徳新薬開発 保利置業集団 28日（火） 中国海洋石油 招商銀行* 中国平安保険(集団) 比亜迪 中国石油化工 29日（水） 中国工商銀行* 中国石油天然気 中国農業銀行* 中国建設銀行* 中国銀行* 中国人寿保険* 中国長江電力 香港取引所* 興業銀行* 吉利汽車控股 中遠海運控股