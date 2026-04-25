来週の欧州主要企業決算大手銀行や自動車アディダス *は金融株 28日（火） エアバス BP バークレイズ* ドイツ証券取引所* 29日（水） ポルシェ メルセデス・ベンツグループ アストラゼネカ ロイズ･バンキング･グループ* ドイツ銀行* アディダス 30日（木） BNPパリバ* ソシエテ・ジェネラル* クレディ・アグリコル* フォルクスワーゲン ス