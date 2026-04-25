来週の主な予定重要イベント重なる日米英欧政策金利、米GDPとPCE豪州CPI ・日米英欧政策金利中東情勢の影響見極め、足並み揃えて「現状維持」か ・米PCE価格指数ガソリン価格が押し上げ、前年比で2年半ぶり3%超見通し ・米GDP史上最長の政府閉鎖による停滞から脱却、反動で2%成長の見通し ・豪消費者物価指数原油高騰受け伸び加速へ、豪中銀5月利上げは確実か ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言