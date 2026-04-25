２０日からの週は、ドル買い圧力の根強さが意識された。米国とイランの和平協議への期待はあるものの、ホルムズ海峡をめぐる双方の強硬姿勢は崩れておらず、中東情勢は引き続き緊迫している。このため為替市場では有事のドル買いが入りやすかった。一方で、停戦状態が維持されていることから、直接的な軍事衝突への懸念はいったん抑えられており、株式市場では悲観的なムードは広がらなかった。日経平均は再び最高値を更新