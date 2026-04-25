群馬大学医学部を卒業後、くふうハヤテベンチャーズ静岡（現、ハヤテベンチャーズ静岡）の投手としてプレーした竹内奎人(たけうち・けいと＝26歳＝)氏は、昨年秋に野球人生にピリオドを打ち、今年4月から医師として新生活を歩むこととなった。静岡高校では春のセンバツ甲子園に出場。群馬大医学部に進学し、国家試験の合格後にファームリーグでプレーすることになった経緯など、文武両道を体現するかのようなこれまでの歩みや今