昨季までくふうハヤテベンチャーズ静岡（現、ハヤテベンチャーズ静岡）の投手としてプレーした竹内奎人(たけうち・けいと＝26歳＝)氏は、昨年秋に引退を決断。医学部卒業後に2年間プレーしたチームに別れを告げ、今年4月から医師として新生活を歩むこととなった。中学時代にはU-15日本代表に選出。高校時代にはセンバツ甲子園のマウンドを経験した右腕が、どのように医師として活躍する夢を叶えたのか。その異例とも言えるキャリ