フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２５日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは「ＪＥＲＡセ・リーグ」で１２球団最速で貯金１０を達成するなど首位を走るヤクルトを「ヤクルトがすごいな」と絶賛した。さらに「はっきり申し上げましてオープン戦の時にヤクルトがいきなりこんなに来るとは思ってなかったといいましょうか」とし「むしろヤク