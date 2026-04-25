東京・品川区に仮移転した警視庁の広報施設「ポリスミュージアム」がオープンしました。「ポリスミュージアム」では白バイなどに乗車できるほか、指紋を採取する体験コーナーもあり、子どもが楽しめる施設になっています。「ポリスミュージアム」は2025年9月まで中央区京橋にありましたが、再開発に伴って一時閉館し、品川区で再開しました。