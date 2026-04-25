買い物中や食事中に店内で流れているBGM。実はそれぞれの曲には“購買意欲の刺激”や“滞在時間の引き延ばし”など、各企業の様々な狙いが込められています。 【写真を見る】つい買いたくなる！食べたくなる！「店内BGM」に込めた企業の狙いとは？【THE TIME,】 知らずに口ずさむ？“名曲”の数々店内BGMで、まず思い出すのは？20代女性「♪ドンドンドンドンッキ〜みたいな。ちょっと踊りたくなる」20代女性「“ジャ