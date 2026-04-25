グルメサミット実行委員会は、5月2〜6日の各日10時〜17時に神戸メリケンパーク（兵庫県神戸市）で行われる大型複合イベント「メリケンわんだーパーク2026春」において、「ワールドグルメサミット」を開催する。入場は無料。●毎日約30店舗のキッチンカーが出店「ワールドグルメサミット」には、毎日約30店舗のキッチンカーが出店して、海と空にひらけた開放的なロケーションの中で、世界各国の多彩なグルメを楽しめる。会場